برغم الخلاف القديم.. عادل إمام ينعي محمود ياسين

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رنا صلاح الدين - نعى الفنان المصري عادل إمام الفنان محمود ياسين، والذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز 79 عاما.
عادل امام ومحمود ياسين
عادل إمام نشر مجموعة صور تجمعه بمحمود ياسين، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: " "البقاء لله الفنان الكبير #محمود_ياسين.. خالص العزاء للأسرة الكريمة.. اللهم اغفر له وارحمه وادخله في جناتك وصبر أهله".
عادل امام ومحمود ياسين
وكان قد وقع خلاف بين محمود ياسين وعادل إمام، عندما كانا سيتشاركا بطولة مسلسل "صاحب السعادة"، وقد تسبب خلافهما عن انسحاب محمود ياسين من العمل.
وكشفت الفنانة رانيا محمود ياسين وقتها أن والدها محمود ياسين قرر الانسحاب من مسلسل «صاحب السعادة» بسبب اعتراضه على ترتيب الأسماء ، حيث رفض أن يوضع اسم عادل إمام قبله.
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