تعرف على السبب الحقيقي لتأجيل جنازة محمود ياسين

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رنا صلاح الدين - كشف عمرو، نجل النجم الراحل محمود ياسين، عن موعد جنازة والده، والذي أكد أنها ستكون غدًا الخميس، نظرًا لظروف خاصة بالأسرة.
وكتب عمرو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لاعتبارات و ظروف خاصه بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".
عمرو محمود ياسين
الفنان محمد رياض كشف السبب الحقيقي لتأجيل جنازة حماه الراحل، حيث قال، في تصريحات صحفية، إنهم قرروا أن تكون الجنازة غدا لكي يعطوا فرصة لأهل الفنان الراحل ببورسعيد وشقيقه المتواجد خارج مصر لحضور مراسم الجنازة والدفن.
ورحل الفنان محمود ياسين، عن عالمنا منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز الـ79 عامًا.
وأعلن نجله عمرو، خبر الوفاة، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".
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