كريم عبدالعزيز عن محمود ياسين: نجم نادر

رنا صلاح الدين - عبر الفنان المصري كريم عبدالعزيز عن حزنه الشديد لرحيل الفنان الكبير محمود ياسين، والذي وافته المنية صباح اليوم.

كريم نشر صورة لمحمود ياسين، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، وعلق قائلا: "وداعا النجم محمود ياسين ..ربنا يصبر أهله ويصبرنا جميعا على فراق نجم نادر جدا لما يتكرر فى أي زمن.. البقاء لله".

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ورحل الفنان محمود ياسين، عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وأعلن نجله عمرو، خبر الوفاة، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

محمود ياسين