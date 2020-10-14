شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: نبارك للشيخة هند بنت مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني والان مع التفاصيل

الأربعاء 14 أكتوبر 2020 بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الانساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة ١٠ مليون وجبة في بداية أزمة كورونا ... هند أقرب الناس للناس .. وأسرع النساء للخير ..".

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