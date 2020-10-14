رحيل الفنان المصري محمود ياسين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوت رخيم، وملامح تملك كل أدوات التعبير، هذه سمات تسكن في الفنان الكبير محمود ياسين الذي وافته المنية، الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما. محمود ياسين.. مقاتل هزمه المرض نجوم الفن ينعون محمود ياسين: وداعا "أبو أخلاق حلوة"

من الصعب وضع تصنيف لهذا الفنان الاستثنائي، إذ يرى كثير من النقاد أنه تألق في كل روافد الإبداع، مسرحا وسينما وتلفزيون، وأخلص للفن فقط، وعندما هزمه المرض فضل الابتعاد عن أضواء الدنيا، فقد أراد أن يحتفظ جمهوره بصورته وهو واقف على قدميه وقادر على العطاء.

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