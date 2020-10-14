نتفليكس يوقف "الشاهدة المجانية" بهذه الدولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة نتفليكس، أكبر منصة بث في العالم، إنها توقفت عن تقديم فترة تجربة خدمتها مجانا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال متحدث باسم الشركة، مؤكدا تقارير وسائل الإعلام "ندرس عروضا ترويجية مختلفة في الولايات المتحدة لاجتذاب أعضاء جدد ومنحهم تجربة مشاهدة رائعة على نتفليكس".

وسحبت الشركة خيار فترة التجربة المجانية من نسخة موقعها على الإنترنت للولايات المتحدة.

وأفاد موقع "فيرج الإخباري" بأن خدمة البث بدأت بالتخلص التدريجي من الخيار للمشتركين المقيمين في الولايات المتحدة هذا الشهر، بعد قضاء العامين الماضيين في التخلص التدريجي من الخيار في عدد من البلدان حول العالم.

وفي ظل تغير سلوك المستهلك على مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، يلجأ المزيد من المشاهدين إلى نتفليكس وخدمات الفيديو الرقمية الأخرى حيث يقضي الأشخاص وقتًا أطول في المنزل بسبب القيود المفروضة على الحركة والتحول إلى العمل من المنزل.