تركي آل شيخ ينعى محمود ياسين:" رمزًا عربيًا أعطى الكثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نعى المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الفنان الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عاما. وشارك تركي آل شيخ، متابعيه صورة لمحمود ياسين عبر حسابه على تويتر، وكتب:" انتقل إلى رحمة الله الفنان الكبير محمود ياسين عزائي الحار لـعائلته الكريمة وشعب مصر الشقيق ... فقدنا رمزاً عربياً أعطى الكثير". Advertisements وتوفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء"

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