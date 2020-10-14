تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان عمرو محمود ياسين، موعد ومكان جنازة والده الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، الذي تم تأجيله للخميس لظروف خاصة بالعائلة، عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

وكتب: "صلاة الجنازة غدا الخميس ١٥ اكتوبر بإذن الله بساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم

أسالكم الدعاء وشكر الله سعيكم".

وتوفي صباح اليوم الأربعاء، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

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وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

حمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما