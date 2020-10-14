إليسا: محمود ياسين شخصية سنفتقدها كل يوم

حرصت الفنانة إليسا، على تقديم واجب التعازي في رحيل الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصير "تويتر".

نعت إليسا الراحل بكلمات مؤثرة، قائلة:"مؤلم جدا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري،

محمود ياسين. نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتلفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم. أحر التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله".

يذكر ان محمود ياسين قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الأـ 79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، على أن تقام مراسم الجنازة والدفن غداً الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان صلاة الجنازة.