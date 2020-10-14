مصطفى قمر: محمود ياسين أبويا الروحي

نعى الفنان مصطفى قمر الفنان الراحل محمود ياسين، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". قدم قمر تعازيه للراحل بكلمات مؤثرة، قائلاً:" البقاء لله توفي إلي رحمة الله الفنان الكبير الأستاذ محمود ياسين أبويا الروحي وأستاذي العظيم الله يرحمك يا أستاذ محمود قمة الأخلاق والاحترام والفن الراقي خالص التعازي للأسرة الكريمة الفنانة شهيرة وأختي الغالية رانيا ياسين وأخي الغالي الفنان محمد رياض ادعوا له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان". الله يرحمك يا أستاذ محمود قمة الأخلاق والاحترام والفن الراقي خالص التعازي للأسرة الكريمة الفنانة شهيرة وأختي الغالية رانيا ياسين وأخي الغالي الفنان محمد رياض ادعوا له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان". يذكر أن محمود ياسين قد رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز ال79 عاماً، حيث قام نجله عمرو محمود ياسين بإعلان خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن تقام مراسم الجنازة والدفن غداً الخميس، ولم يحدد حتى الآن مكان صلاة الجنازة.

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