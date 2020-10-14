عمرو يوسف ينعى محمود ياسين: وداعًا نجم السبعينات الأول

نعي الفنان عمرو يوسف، وفاة الفنان القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض. وكتب الفنان عمرو يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،:" وداعا الفنان العظيم محمود ياسين نجم السبعينات الأول وصاحب رحلة طويلة Advertisements من الأعمال الفنية العظيمة". من الأعمال الفنية العظيمة". ورحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض، بعد مشوار طويل قدم خلال أعمال فنية مختلفة.

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