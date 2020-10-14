ياسمين عبد العزيز تنعى محمود ياسين

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تقديم واجب التعازي في الفنان الكبير محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". الصور والفيديوهات "انستجرام". نشرت ياسيمن صورة للفقيد، وعلقت عليها قائلة:"البقاء لله ربنا يرحمه". يذكر ان محمود ياسين قد رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 79 عام، كما أعلن نجله عمرو محمود ياسين خبر وفاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

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