بشرى لمحمود ياسين: بكيت على رحيلك مرتين

عبرت الفنانة بشرى عن حزنها الذي سكن قلبها عقب وفاة الفنان القدير محمود ياسين، مؤكدة أنه إنسان خلوق ترك خلفه سيرة طيبة ومحترمة، بجانب كونه فناناً من العيار الثقيل، واصفة إياه بالعملاق في مجالات الفن المتعددة من سينما ومسرح وتلفزيون وإذاعة.

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وبكلمات مليئة بالآسى كتبت بشرى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":" وداعًا الاستاذ محمود ياسين ...رحل عملاق السينما والمسرح و

التليفزيون و الإذاعة رحل الفنان.. والزوج والأب والجد تاركًا حزنًا كبيرًا، لكن تاركًا ايضًا فخرًا كبيرًا، وتاريخ وسيرة محترمة ومسيرة منفردة".

واستعادت ذكرياتها مع الراحل محمود ياسين اثناء عملها معه في فيلمه الأخير جدو حبيبي، معربة عن فخرها بالوقوف أمام قامة كبيرة في الفن المصري وعلامة من أهم علامات السينما العربية وقالت:"كان لى شرف العمل معه في فيلم

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جدو حبيبى، وفى نهاية الفيلم بكيت لرحيل جدو، واليوم ابكي مرة أخرى لرحيلك يا استاذى العزيز.. البقاء لله ولا اله الا الله، والعزاء للأسرة الغالية ولمحبيك و للشعب المصرى و العربي أجمع".

الفنان القدير محمود ياسين رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، جعله يغيب عن الأضواء لسنوات.

وأعلن نجله الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين عن تأجيل الدفن والجنازة ليوم غد الخميس الموافق 15 أكتوبر، مرجعًا السبب لظروف خاصة بالأسرة دون أن يكشف عنها، مؤكدًا أنه سيعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.