ذكريات الطفولة على أفلامك.. هنا شيحة تنعي الفنان القدير محمود ياسين

نعت الفنانة هنا شيحة، الفنان القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض. وكتبت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، : بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم. "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم. وتابع، : "انا لله وانا اليه راجعون .. فتي الشاشة الاول الاستاذ الكبير والقامة الفنية الكبيرة الاستاذ محمود يس في ذمة الله" والقامة الفنية الكبيرة الاستاذ محمود يس في ذمة الله" Advertisements واستكمل، :"ستظل في عقولنا وقلوبنا جميعاً لان ذكرياتنا منذ الطفولة علي افلامك .. البقاء لله.. خالص عزائي للاسرة الكريمة". واستيقظ الوطن العربي والمصريين، صباح اليوم الأربعاء على خبر وفاة الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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