عمرو دياب ينعي الفنان محمود ياسين

نعي الفنان عمرو دياب، الفنان القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض. المرض. وكتب الفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير Advertisements محمود ياسين رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان. محمود ياسين رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان. واستيقظ الوطن العربي والمصريين، صباح اليوم الأربعاء على خبر وفاة الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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