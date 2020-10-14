راغب علامة ينعي محمود ياسين:" الفن الجميل يفقد أحد أهم نجومه"

نعي الفنان راغب علامة، الفنان القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل

الاجتماعي، تويتر، :"بعد مَسيرةٍ طويلةٍ من النّجاح والابداع، الزمن الجميل يَفقدُ أحد أهمّ نجومه الفنّان القدير محمود ياسين".

وأكمل: "التعازي الحارّة لعائلة ولجميع محبّي

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الراحل الكبير، وللوسط الفنّي العربي وللشعب المصري الحبيب، سائلاً المولى أن يُسكنه فسيح جنانه وإنّا لله وإنا إليه راجعون"

واستيقظ الوطن العربي والمصريين، صباح اليوم الأربعاء على خبر وفاة الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.