راغب علامة ينعي محمود ياسين:" الفن الجميل يفقد أحد أهم نجومه"

نعي الفنان راغب علامة، الفنان القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض.
وكتب الفنان راغب علامة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصلالاجتماعي، تويتر، :"بعد مَسيرةٍ طويلةٍ من النّجاح والابداع، الزمن الجميل يَفقدُ أحد أهمّ نجومه الفنّان القدير محمود ياسين".
وأكمل: "التعازي الحارّة لعائلة ولجميع محبّي
واستيقظ الوطن العربي والمصريين، صباح اليوم الأربعاء على خبر وفاة الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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