بعد رحيل محمود ياسين.. مسيرتة الفنية نجاح منذ الإعدادية

ظل لسنوات طويلة يصارع المرض الذى ابعده عن الفن والحياة العامة، أنه الفنان الراحل محمود ياسين الذي رحل عن ناهز 79 عاما، بعد أن قدم أدوارا فنية عديدة منذ حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم " نحن لا نزرع الشوك"، مع شادية عام 1970.

نشأة الفنانة محمود ياسين

اقرأ أيضًا.. شاهد..رسالة محمود ياسين لجمهوره قبل وفاتة

وُلد الفنان الراحل محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941، أحب المسرحمن المرحلة الإعدادية من خلال "نادي المسرح" فيث بوسعيد، حلممحمود ياسين في ذلك الوقت الوقوف على خشبة المسرح القومي، ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

حقق الفنان محمود ياسين حلمة بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة، مثل ( ليلى والمجنون- والخديوي-وحدث في أكتوبر- وعودة الغائب- والزيارة انتهت- وبداية ونهاية- والبهلوان).

في ستينات القرن الماضي قدم محمود ياسين في السينما أدوارا صغيرة، حتى جاءت فرصته الكبيرة في فيلم "نحن لا نزرع الشوك"، مع الراحلة شادية عام 1970، وتوالت الأفلام بعد ذلك، فكان من بينها "الخيط الرفيع"، أمام فاتن حمامة، و"أنف وثلاث عيون" أمام ماجدة الصباحي، و"قاع المدينة" أمام نادية لطفي، و"مولد يا دنيا" أمام المطربة عفاف راضي، و"اذكريني" أمام نجلاء فتحي، و"الباطنية"

Advertisements

أمام نادية الجندي، و"الجلسة سرية" أمام يسرا، و"الحرافيش" أمام صفية العمري.

وعن اعماله التليفزيونية شارك فى عشرات المسلسلات، أهمها ( الدوامة- وغدا تتفتح الزهور- ومذكرات زوج- واللقاء الثاني- وأخو البنات- واليقين- والعصيان- وسوق العصر- ووعد ومش مكتوب- وضد التيار- ورياح الشرق- وأبو حنيفة النعمان).

اقرأ أيضًا.. شاهد.. كيف ودع محمود ياسين زوجته وابنته

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم، فشارك في فيلم الجزيرة مع أحمد السقا، وفيلم الوعد مع آسر ياسين، وعزبة آدم مع أحمد عزمي وماجد الكدواني، وجدو حبيبي مع بشرى وأحمد فهمي.

وكان ابنه السيناريست والممثل عمرو محمود ياسين، كتب على حسابه بموقع "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون". كما أعلن نجله عبر حسابه أن الجنازة ستكون غداً الخميس.