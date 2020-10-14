نشوى مصطفي تنعي محمود ياسين:" مع السلامة يا استاذ"

نعت الفنانة نشوي مصطفي، الفنان القدير محمود ياسين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ79 عاما بعد صراع مع المرض. المرض. وكتبت الفنانة نشوي مصطفي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، :" البقاء والدوام لله - Advertisements مع السلامة يااستاذ فى الجنة ونعيمها بإذن الله". مع السلامة يااستاذ فى الجنة ونعيمها بإذن الله". واستيقظ الوطن العربي والمصريين، صباح اليوم الأربعاء على خبر وفاة الفنان القدير محمود ياسين، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

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