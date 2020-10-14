إليسا عن وفاة محمود ياسين: خبر مؤلم جدا

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رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد بعد علمها برحيل الفنان الكبير محمود ياسين، صباح اليوم.
إليسا كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "مؤلم جدا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياسين".
وأضافت: "نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتلفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم. أحر التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله".
وكان قد أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، خبر وفاة والده الفنان محمود ياسين، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".
ومحمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.
محمود ياسين
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