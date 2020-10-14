إليسا عن وفاة محمود ياسين: خبر مؤلم جدا

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد بعد علمها برحيل الفنان الكبير محمود ياسين، صباح اليوم.

إليسا كتبت، على حسابها الخاص على موقع "تويتر": "مؤلم جدا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياسين".

وأضافت: "نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتلفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم. أحر التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله".

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وكان قد أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، خبر وفاة والده الفنان محمود ياسين، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

ومحمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

محمود ياسين