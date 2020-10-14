تعيين يحيى الفخراني وسميرة عبدالعزيز بمجلس الشيوخ

رنا صلاح الدين - عيّن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلاً من الفنان يحيى الفخراني، و الفنانة سميرة عبدالعزيز، نائبين بمجلس الشيوخ ، وذلك بحسب نص المادة 28 من مجلس الشيوخ أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس.

وعبرت الفنانة سميرة عبدالعزيز عن سعادتها الشديدة باختيارها كنائبة بمجلس الشيوخ، حيث قالت: "بُلّغت أمس في الساعة 1 ظهرا باختياري ضمن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ، وبشكر الرئيس على تقديره الدائم للفن وأهل الفن".

وأضافت: "مبسوطة جدا بوجودي أنا والفنان يحيى الفخراني، ضمن قائمة التعيين في مجلس الشيوخ، أنا حياتي كلها للفن، وأول شيء سأسعى له في مجلس الشيوخ هو الحفاظ على الفن الهادف".

وأكدت: "وجودي في مجلس الشيوخ لن يمنعنى من استكمال مسيرتي الفنية سواء على خشبة المسرح أو المسلسلات أو الأفلام، وهكون موجودة في مجلس الشيوخ وعلى خشبة التمثيل زى ما أنا، وقولتلهم أنى عمري ما أقدر أسيب الفن أبدا".

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ومن ناحية أخرى، تحدثت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب الحالي، وزوجة الفنان يحيى الفخراني، عن تعيينه بمجلس الشيوخ، مؤكدة أنها كانت مفاجأة بالنسبة لها، لافتة إلى أنها تعتبر هذا التعيين بمثابة تكريم للفن والفنانين من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت: "مكنتش متخيلة أن يحيى هيوافق على التعيين بمجلس الشيوخ، وهو كان خايف وبيدعي ربنا أنه يقدر يعمل حاجة، بس هو قالي إنه ممكن يكون مفيد في هذا المكان".

وعن رد فعل أولادهما، قالت: "الأولاد حتى الآن ميعرفوش الخبر السعيد ده، قلت أعملهم مفاجأة ويعرفوا من الإعلام".

واختتمت حديثها بقولها: "أنا قولت له أنا أول يوم هروح معاك المجلس، فرد قالي ليه رايح المدرسة، لكن أنا هكون مبسوطة إني معاه أول يوم".