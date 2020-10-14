بعد مفاجأة الخطوبة.. خطيب رنا سماحة يكشف موعد زواجهما

رنا صلاح الدين - فاجات الفنانة رنا سماحة، نجمة برنامج "ستار أكاديمي"، جمهورها الأيام القليلة الماضية بخطوبتها على الملحن والمطرب سامر أبو طالب، نجم برنامج "ذا فويس".

وكشف خطيبها خلال تواجده مع رنا سماحة، في لقاء مع برنامج "et بالعربي"، أنهما سيتزوجان نهاية العام الجاري، لترد رنا ممازحة:"تعالى هنا عشان انت بتعترف بسرعة"، خاصة أنها تحب أن تفاجئ جمهورها مثلما فعلت في الخطوبة.

وكشفت الفنانة المصرية أنها تعرفت على سامر منذ 15 عاما، حيث أنهما كانا زملاء في معهد الموسيقى العربية، وأصبحا صديقين منذ ذلك الوقت.

وكانت قد شاركت رنا، جمهورها بصور جديدة من حفل خطوبتها لم تنشر من قبل، وذلك على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها برفقة عائلتها من الحفل، وصاحب الصور تعليق: "العائلة دائما تأتي أولا".