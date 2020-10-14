فيديو| دعاء فاروق ترد على اتهامها بفبركة مكالمة السحر: "كنت اطلعها ندمانة طيب"

رنا صلاح الدين - أثارت الإعلامية دعاء فاروق، حالة من الجدل بعد المداخلة الهاتفية التي استقبلتها من فتاة تحدثت فيها عن قيامها بالسحر من أجل التفرقة بين زوجين حتى تتزوجه، مما اتهمها البعض بفبركة المكالمة.

وخرجت دعاء للرد على تلك الاتهامات، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام":" لم أكن اتخيل كل ردود الأفعال اللي جت علي الحلقة اياها بتاعت السحر للست اياها منهم من قال وهو واثق قوى اننا مفبركين المكالمة .. وهو الشيء الذى لم يحدث وربنا عالم ويحاسبني علي مدى صدقي من عدمه .. ثم انا خيالي مهما كان واسع ومؤلفة جبارة مش هعرف اعمل السيناريو الجبار المذهل ده .. كنت اطلعها نادمانة طيب عشان يبقي الموضوع دراماتيكي مؤثر.. ده قلب موجة كوميدي والناس ضحكت عليه وعملوا نكت وافيهات اكتر من العظة اللي المفروض ياخدوها".

وأضافت:"اما بخصوص الريأكشنات فانا مش قادرة افهم هي كان فيها ايه عشان يحصل كم ردود الأفعال الرهيب حواليها بالشكل ده لدرجة ان الناس فرغوها وعملوها ستيكرز وايموجيز وصحيت لقيت كل الناس باعتينهالي.. مشكرين علي كل هذا الاهتمام بالحلقة اللي تعدت السبع ملايين مشاهدة في أقل من يومين".

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وتابعت:"الغريب هو كمية القصص الحقيقية من ناس اعرفهم شخصيا اللي اتعملهم سحر وبعتوا حكوا لي وقائع عجب العجاب ... شكلنا هنكمل الملف ده لان فيه مصايب كتير".

واختتمت قائلة:"اخيرانداء لام محمد يا رب تتوبي بجد... لان لو موصلكيش بعد كل ده انك عاملة مصيبة سودا ولازم تندمي ندم عمرك يبقي الناس عندهم حق يشنوا عليكي وعلي اللي زيك كل الهجوم ده ".