فيديو| جورج وسوف:"خايف لو مت محدش يصدق من كتر الإشاعات"

رنا صلاح الدين - أكد الفنان السوري جورج وسوف، أنه يعشق مصر وشعبها ، قائلًا:"مصرعندها بقلبي محل كبير كتير كبير، ومن قلبي أوجه التحية لمصر وشعب مصر".

وقال جورج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "التاسعة":"معظم اللي غنيته في عمري كان بالمصري وكان للشعب المصري، وعمري ما استغنى عن مصر طول عمري، مصر حبيبة قلبي من جوه".

على جانب آخر تحدث عن الفيديو الذي نشره وكشف فيه عن تألمه الشديد بسبب الحرائق التي حدثت في العديد من القرى والمدن السورية، منها القرية الذي ولد فيها، حيث علققائلا: "أنا أي شيء بحياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، الحمدلله أنها عدت على خير وأنا بتمنى الخير وبتمنى كل حاجة حلوة لكل الدنيا وده شيء من كل قلبي".

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وعبر سلطان الطرب عن انزعاجه الشديد من الشائعات التي تطلق عليه من الفترة للأخرى وخاصة شائعة وفاته، قائلًا:"بكره الإشاعات وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أي خبر قبل نشره.. أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الإشاعات".

ووجه الإبراشي سؤالًا لجورج حول اهتمامه بالمواطن الفقير، ليرد الأخير قائلًا:" يلعن أبو الفقر.. أنا لما بشوف إنسان محتاج حاجة بساعده بشكل تلقائي، دي حاجة مش بإيدي".

وداعب جورج وسوف، الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا:"متقوليش أستاذ جورج قولي يا أبو وديع عشان خاطري يا أستاذ وائل".