ليس الزهايمر.. تعرف على المرض الذي أودى بحياة محمود ياسين

رنا صلاح الدين - توفي الفنان المصري الكبير محمود ياسين، صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز 79 عاما.

وكشف الفنان عمرو محمود ياسين عن المرض الذي أودى بحياة والده، حيث قال إنه رحل عن دنيانا إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وأضاف: "الله يرحمه كان يتردد على المستشفى خلال الشهر الأخير في حياته، جاله التهاب رئوي مرتين، المرة الأخيرة كانت شديدة وبقاله فترة بيتعالج منها".

وتابع: "كان ابتدى يتحسن ولكن فجأة حصل تأخر في الحالة وابتدى الميكروب اللي كان في الرئة يتحرك في الدم، حينما انتشر الميكروب في الدم أثر على جسمه بشكل عام، وأصبحت حالة التنفس سيئة جدا، وللأسف الشديد عضلة القلب توقفت النهارده الصبح الساعة 6".

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واستطرد: "حاولوا يسعفوه لكن لم يتمكنوا من ذلك وأمر الله نفذ، جاله التهاب رئوي ووفاته ليس لها أي علاقة في المرض الذي أصابه منذ سنوات".

كما نفى أن يكون قد أصيب والده بفيروس "كورونا"، قائلا: "لأ هو توفى بالتهاب رئوي حاد مش كورونا، وده اللي مكتوب في تقرير الوفاة، ولو حاجة زي كده مش هنخبي".

وكانت الفنانة المصرية شهيرة قد كشفت في تصريحات سابقة أن زوجها محمود ياسين يعاني من مرض الزهايمر منذ عدة سنوات.