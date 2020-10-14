قوة أبل.. الإعلان رسميا عن آيفون 12 برو وبرو ماكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة أبل Apple الأمريكية الثلاثاء عن هاتفي آيفون 12 برو iPhone 12 Pro وآيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max خلال فعاليات مؤتمر أهلا بالسرعة Hi Speed.

وقالت أبل إن آيفون 12 برو iPhone 12 Pro وآيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max سيطرحان بسعر أعلى من النسخة القياسية لهاتف أبل Apple الجديد.

وتحتوي النسختين على تصميم مسطح للحواف يتشابه مع ذلك المتواجد في جهاز آيباد برو iPad Pro وشاشات أكبر بقياس (6.1 بوصة و6.7 بوصة) بالترتيب وبتقنية "Super Retina XDR"، مع دعم HDR وDolby، وفقا لموقع engadget.com.





كما دعمت أبل Apple آيفون 12 برو iPhone 12 Pro وآيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max الداعمان لتقنية اتصال الجيل الخامس 5G بتصميم معدني مقاوم للصدأ ومستشعرات LiDAR.





ومن الواضح أن أبل Apple لا تسعى للتنافس مع الهواتف أندرويد Android الذكية فيما يخص الكاميرات حيث تحتوي Pro وPro Max على 3 كاميرات عبارة عن عدسة بزاوية عريضة 12 ميجابكسل بجانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي.

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وفيما يخص المعالجات فإن هياكل Pro وPro Max ستحتضنان معالجات A14 Bionic الجديد لمعالجة الصور مما يساعد الألوان على الظهور بشكل أكثر دقة ونقاء.

بينما تمت صناعة هياكل آيفون 12 برو iPhone 12 Pro وآيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max بدرع من السيراميك الذي سيحمي هواتف أبل Apple من المياه والغبار ويجعلها أكثر مقاومة للصدمات.





وأخيرا سيبدأ سعر آيفون 12 برو iPhone 12 Pro من 999 دولارًا مع مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، بينما يبدأ سعر آيفون 12 برو ماكس iPhone 12 Pro Max من 1099 دولارًا وسيتمكن عملاء أبل Apple من الطلب المسبق يوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول على أن يتم شحنها في 23 من نفس الشهر.



