شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى وهالة صدقى تسترجعا ذكرياتهما مع محمود ياسين:فتى أحلام جيل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نادية الجندي على نعي الفنان محمود ياسين الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، حيث استرجعت ذكريات عملهما معاً ووصفت أعمالهما بأنها كانت الأنجح في مسيرتها، حين كتبت على انستجرام : "فقدت مصر والعالم العربى قيمه وقامة كبيرة بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاة الفنان القدير محمود ياسين.



نادية الجندى على انستجرام

فنان لا يعوض ولن يتكررأنجح افلامي كانت معاه، وأحلي كواليس وعشره بنا فنان جميل لن يتكرر، قدم كل الأدوار والشخصيات ببراعه علي الشاشة، كان نموذج للفنان الراقي الخلوق المحترم الله يرحمه يارب، خالص التعازي لأسرتة الكريمة".

أما الفنانة هالة صدقى فاسترجعت هي الأخرى ذكرياتها معه في مسلسل "الافيال" الذى تحقق فيه حلمها بالمشاركة مع فارس أحلام جيل كامل من البنات ممن أحبوه حين كتبت : "وانا طفله كان حلم حياتي اني اشوفه علي الحقيقه ولما جاءت الفرصة للتصوير معاه في مسلسل "الافيال" لم اصدق اني اقف امام غول التمثيل ، رحل فتي احلام جيل كامل من البنات الله يرحمه فقدنا رمز مهم ، الله يرحمه".



هالة صدقى

وكان أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

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وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.