شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد وسوسن بدر ودرة ينعون محمود ياسين : وداعاً صاحب التاريخ العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب والممثل محمد فؤاد على نعي الفنان القدير محمود ياسين بعد رحيله صباح اليوم من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام حيث كتب : "إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، رحمة الله علي أستاذنا الكبير..العزيز علي قلوبنا جميعا الفنان الغالي / محمود ياسين..نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته"، .. أيضاً حرصت الفنانة سوسن بدر على نعي الفنان محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وذلك بعدما نشرت صورة له وعلقت عليها بكتابة : "وداعا الفنان محمود ياسين، البقاء لله".



فؤاد ينعي الفنان محمود ياسين



سوسن بدر

في حين كتبت الفنانة درة عبر حسابها على موقع انستجرام ايضاً : " الله يرحم الفنان الكبير صاحب التاريخ العظيم والصوت الرخيم والحضور المميز والخلق الرفيعة الأستاذ محمود ياسين و خالص التعازي للفنانة شهيرة وصديقي وأخويا عمرو محمود ياسين ورانيا ياسين وكل الأسرة والى الجمهور المصري وجمهوره في كل الوطن العربى".



درة

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وكانت حالة كبيرة من الحزن انتابت الوسط الفني ومحبي الفنان محمود ياسين بعد الإعلان عن خبر وفاته مؤخراً، حيث حرص العديد من النجوم على نعيه ما ان علموا بهذا الخبر، مثلما حصل مع الفنانة سهير رمزى التي كتبت عبر حسابها على موقع انستجرام، "انا لله وإنا إليه راجعون .. توفى الفنان محمود يس عن عمر يناهز 79 عاما، ربنا يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال".

في حين كتبت الفنانة فيفى عبده : "انا لله وانا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله الاخ العزيز أبو أخلاق حلوة محمود ياسين في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب ويصبر أسرته يا رب"، أما الفنان محمد ثروت فكتب : "البقاء لله، .. وفاة الفنان العظيم محمود ياسين .. ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".

وكان أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).