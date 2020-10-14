شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل نادر للفنان الراحل محمود ياسين يلقي فيه قصيدة "كلمة".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر النجم الكبير الراحل محمود ياسين أنه من أكثر الفنانين ثقافة بالوسط الفني، وتداول رواد مواقع الإجتماعي تسجيلا نادرا للفنان محمود ياسين بعد وفاته، يلقي فيه قصيدة "الكلمة" للشاعر عبد الرحمن الشرقاوى، ويظهر وهو يلقيها أمام الجمهور بطريقته المميزة.



محمود ياسين

حيث تقول :" أتدري ما معنى الكلمة؟..مفتاح الجنه في كلمة

ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة

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الكلمة -لو تعرف حرمة – زاداً مزخور

الكلمة نور وبعض الكلمات قبور وبعض الكلمات قلاع شامخات يعتصم بها النبل البشري

الكلمه فرقان ما بين نبي وبغي

عيسى ما كان سوى كلمة

أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم

الكلمة زلزت الظالم

الكلمه حصن الحرية إن الكلمة مسؤولية

إن الرجل هو الكلمة

شرف الرجل هو الكلمة

شرف الله هو الكلمة".

وأعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين، عن موعد دفن والده غدا الخميس، لافتا إلى أنه سيتم تحديد مكان صلاة الجنازة لاحقا، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غدا الخميس عقب صلاة الظهر.. سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا.. جزاكم الله خيراً ولا أراكم مكروهاً فى عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعاً".