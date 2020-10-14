شكرا لقرائتكم خبر عن سهير رمزى وفيفى عبده ومحمد ثروت ينعون محمود ياسين بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن سيطرت على الوسط الفنى ومحبى الفنان محمود ياسين بعد الإعلان عن خبر وفاته اليوم، حيث حرص العديد من النجوم على نعيه، فكتبت الفنانة سهير رمزى عبر حسابها على موقع إنستجرام "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى الفنان محمود يس عن عمر ناهز 79 عاما، ربنا يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال".



سهير رمزى

فى حين كتبت الفنانة فيفى عبده "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله الأخ العزيز أبو أخلاق حلوة محمود ياسين فى الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب ويصبر أسرته يا رب"، أما الفنان محمد ثروت فكتب "البقاء لله.. وفاة الفنان العظيم محمود ياسين.. ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".



فيفى عبده عن محمود ياسين



ثروت

وكان أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، حيث نشر صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

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ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفي التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان).

منحه التقدم في العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمي.