شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ياسين.. نجم سينما الحرب يرحل فى شهر نصر أكتوبر المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل النجم الكبير محمود ياسين صاحب الرقم القياسى فى تقديم أفلام عن الحرب فى شهر النصر شهر أكتوبر المجيد، الذى شهد أعظم نصر عسكرى لمصر، فقد رحل ونحن نحتفل به كأهم نجم يستحق التكريم عن ما قدمه عن سينما الحرب فهو نجم سينما أكتوبر بلا منازع فى تقديم شجاعة وبسالة الجندى المصرى، والطريف أنه بدأ فى السينما كجندى فى عدة أفلام ثم ترقى حتى قدم فى آخر أفلامه شخصية المشير محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى فى فيلم "حائط البطولات".

قدم النجم الكبير محمود ياسين 6 أفلام عن نصر أكتوبر أشهرها فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى" فى دور محمد فرد الجيش المصرى الذى يشارك فى حرب الاستنزاف ضد العدو الإسرائيلى، وتنشأ بينه وبين فاطمة قصة حب قوية، لكن يشغله عنها حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 حتى ينتصر فى الحرب ويعود إلى فاطمة ليتزوجها.



النجم الراحل محمود ياسين

كما قدم محمود ياسين فيلم "بدور" الذى قدم فيه شخصية "صابر" عامل المجارى الذى يعمل فى هيئة الصرف الصحى الذى يقع فى حب لصة تسرق الأشخاص، إلى أن تتخلى عن السرقة عندما تمكث فى منزل صابر وتتوالى أحداث الفيلم عندما يستدعى الجيش المصرى صابر للمشاركة فى حرب أكتوبر فيظهر بطولة وشجاعة واستبسالا ضد العدو.

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الفنان محمود ياسين في اخر فيلم حربي قدمه

قدم أيضا محمود ياسين عام 1974 فيلم الوفاء العظيم ولعب خلاله دور "صفوت" الذى تربطه قصة حب قوية بولاء الفنانة نجلاء فتحى، إلى أن تقوم حرب أكتوبر عام 1973 ويشارك بها صفوت كضابط جيش، وتنتظر عودته ولاء، ثم ينتصر الجيش المصرى فى الحرب وينتهى الفيلم بزواج صفوت من ولاء.



النجم الراحل محمود ياسين بطل فيلم الرصاصاة لا تزال في جيبي

شارك أيضا محمود ياسين فى فيلم "أغنية عن الممر" عام 1972 قبل نصر أكتوبر، لكنه تناول شجاعة واستبسال الجندى المصرى فى حرب الاستنزاف التى كانت مؤهلة لنصر أكتوبر العظيم وقدم خلاله دور "شوقى"، فرد من أفراد المشاة المصرية التى يتم حصارها من قبل العدو الإسرائيلى فى فترة النكسة وحرب الاستنزاف، وجسد حياة أفراد الجيش المصرى ومشاعر الإحباط من الهزيمة وطموحات النصر وتحرير الأرض.



محمود ياسين في سينما الحرب

كما قدم شخصية "خالد" الضابط الذى يلقى القبض على إحدى الجاسوسات المصريات فى فيلم "الصعود إلى الهاوية" عام 1978 والذى شاركته بطولته الفنانة الراحلة مديحة كامل.



محمود ياسين نجم سينما الحرب بلا منازع

وكانت آخر مشاركات النجم محمود ياسين فى سينما تتناول نصر أكتوبر العظيم فيلم "حائط البطولات" عام 1998، ولعب دور قائد جيش الدفاع الجوى المصرى أمام كوكبة من الفنانين مثل فاروق الفيشاوى، خالد النبوى، حنان ترك وآخرين، ويتناول الفيلم قصة مسيرة قوات الدفاع الجوية المصرية فى حرب الاستنزاف مع العدو الإسرائيلى بالإضافة لحياة كل فرد من أفراد الجيش المصرى.