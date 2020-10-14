شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات وقفن أمام محمود ياسين فى أعماله السينمائية.. أبرزهن شادية وفاتن ونجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم الراحل محمود ياسين واحد من أهم و أشهر نجوم السينما العربية حيث يمتلك تاريخ فنى طويل مليء بالنجاجات فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ، وقد شارك محمود ياسين فى أعماله السينمائية العديد من جميلات السينما ، حيث كانت بطولته الأولى فى فيلم " نحن لا نزرع الشوك " مع النجمة شادية والذى تم تقديمه عام 1970 ، واستطاع الفيلم أن يحقق نجاح كبير فى ذلك الحين و كانت الانطلاقة الحقيقية لمحمود ياسين .



محمود ياسين و شادية محمود ياسين و شادية

وكان محمود ياسين قد شارك شادية أيضا فيلم " شيء من الخوف " عام 1969 أى قبل عام واحد فقط من فيلم " نحن لا نزرع الشوك " .

شادية و محمودياسين

كما اختارته سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة التى اختارته ليشاركها بطولة فيلم " الخيط الرفيع " ، ثم عملا معا فى فيلم " حبيبتى " عام 1974 ، ثم فيلم " أفواه وأرانب " عام 1977 .



بوستر افواه و ارانب بوستر افواه و ارانب

كما شاركت النجمة الشهيرة نجلاء فتحى النجم الراحل محمود ياسين بعدد كبير من الأفلام ، و من ابرزهم " العاطفة و الجسد " و " أذكرينى " و " رحلة النسيان " و " سونيا والمجنون " و " الوفاء العظيم " .



بوستر الوفاء العظيم بوستر الوفاء العظيم

في حين جمع فيلم " سنة أولي حب " بين محمود ياسين و أربعة من جميلات السينما و هن نجلاء فتحي و شويكار و بوسي ومريم فخر الدين ، و هو الفليم الذي تم تقديمه في 1976 .

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ومن الجميلات التى شاركن لمحمود ياسين باعمال السينمائية هى القديرة نجوى إبراهيم و ذلك فى فيلم " الرصاصه لا تزال فى جيبى " الذى تم انتاجه فى 1974 .



الرصاصة لا تزال في جيبي

كما شاركت النجمة نبيلة عبيد بعدد من الأفلام مع الراحل محمود ياسين و من أبرزهم " ولا يزال التحقيق مستمرا " ، و شاركته النجمة نورا في فيلم "خيوط العنكبوت " .



من فيلم خيوط العنكبوت



من فيلم ولا يزال التحقيق مستمرا