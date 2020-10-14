- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات وقفن أمام محمود ياسين فى أعماله السينمائية.. أبرزهن شادية وفاتن ونجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد النجم الراحل محمود ياسين واحد من أهم و أشهر نجوم السينما العربية حيث يمتلك تاريخ فنى طويل مليء بالنجاجات فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ، وقد شارك محمود ياسين فى أعماله السينمائية العديد من جميلات السينما ، حيث كانت بطولته الأولى فى فيلم " نحن لا نزرع الشوك " مع النجمة شادية والذى تم تقديمه عام 1970 ، واستطاع الفيلم أن يحقق نجاح كبير فى ذلك الحين و كانت الانطلاقة الحقيقية لمحمود ياسين .
محمود ياسين و شادية
وكان محمود ياسين قد شارك شادية أيضا فيلم " شيء من الخوف " عام 1969 أى قبل عام واحد فقط من فيلم " نحن لا نزرع الشوك " .
شادية و محمودياسين
كما اختارته سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة التى اختارته ليشاركها بطولة فيلم " الخيط الرفيع " ، ثم عملا معا فى فيلم " حبيبتى " عام 1974 ، ثم فيلم " أفواه وأرانب " عام 1977 .
بوستر افواه و ارانب
كما شاركت النجمة الشهيرة نجلاء فتحى النجم الراحل محمود ياسين بعدد كبير من الأفلام ، و من ابرزهم " العاطفة و الجسد " و " أذكرينى " و " رحلة النسيان " و " سونيا والمجنون " و " الوفاء العظيم " .
بوستر الوفاء العظيم
في حين جمع فيلم " سنة أولي حب " بين محمود ياسين و أربعة من جميلات السينما و هن نجلاء فتحي و شويكار و بوسي ومريم فخر الدين ، و هو الفليم الذي تم تقديمه في 1976 .
ومن الجميلات التى شاركن لمحمود ياسين باعمال السينمائية هى القديرة نجوى إبراهيم و ذلك فى فيلم " الرصاصه لا تزال فى جيبى " الذى تم انتاجه فى 1974 .
الرصاصة لا تزال في جيبي
كما شاركت النجمة نبيلة عبيد بعدد من الأفلام مع الراحل محمود ياسين و من أبرزهم " ولا يزال التحقيق مستمرا " ، و شاركته النجمة نورا في فيلم "خيوط العنكبوت " .
من فيلم خيوط العنكبوت
من فيلم ولا يزال التحقيق مستمرا
ولا يزال التحقيق مستمرا
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات وقفن أمام محمود ياسين فى أعماله السينمائية.. أبرزهن شادية وفاتن ونجوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.