شكرا لقرائتكم خبر عن يارا اللبنانية عن وفاة محمود ياسين: وداعا عملاق من عمالقة الفن والزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة اللبنانية يارا عن حزنها الشديد بعد وفاة الفنان محمود ياسين، حيث علقت من خلال حسابها الرسمى على تويتر بكتابة "وها إنَّ الكبار والعُظماء يرحلون ، وداعاً محمود ياسين عملاق من عمالقة الفنّ والزّمن الجميل اللى أنا شخصيّاً بعشق فنّه وتمثيله وأفلامه وحفظتهم كلهم والتي ستبقى خالده في ذاكرتنا...الله يرحمو ويصبّر اهلو وعيلتو وكل محبّيه".



يارا على تويتر

وكانت حالة كبيرة من الحزن انتابت الوسط الفني ومحبي الفنان محمود ياسين بعد الإعلان عن خبر وفاته مؤخراً، حيث حرص العديد من النجوم على نعيه ما ان علموا بهذا الخبر، مثلما حصل مع الفنانة سهير رمزى التي كتبت عبر حسابها على موقع انستجرام، "انا لله وإنا إليه راجعون .. توفى الفنان محمود يس عن عمر يناهز 79 عاما، ربنا يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال".

في حين كتبت الفنانة فيفى عبده : "انا لله وانا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله الاخ العزيز أبو أخلاق حلوة محمود ياسين في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب ويصبر أسرته يا رب"، أما الفنان محمد ثروت فكتب : "البقاء لله، .. وفاة الفنان العظيم محمود ياسين .. ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".

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وكان أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، حيث نشر صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

ولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).