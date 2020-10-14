شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يسترجع ذكرياته مع والده بصورة من الطفولة:وداعا إلى أن نلتقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن كبير خلفه خبر وفاة الفنان محمود ياسين، منذ إعلان نجله عمرو عن رحيله صباح اليوم، حيث أثار بهذا الخبر ردود فعل كبيرة من قبل أبناء الوسط الفني ومحبي الفنان الراحل، .. المؤلف عمرو محمود ياسين نشر صورة أخري له مع والدها بعد فترة من إعلان خبر الوفاة، استرجع بها ذكرياته معه من مرحلة الطفولة وعلق عليها بكتابة رسالة قال فيها : " وداعا يا أبي .. الي ان نلتقي..انا لله وانا اليه راجعون".



عمرو محمود ياسين مع والده

من ناحية أخرى حرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنان الراحل محمود ياسين بعد الإعلان عن خبر وفاته مؤخراً، مثلما حصل مع الفنانة سهير رمزى التي كتبت عبر حسابها على موقع انستجرام، "انا لله وإنا إليه راجعون .. توفى الفنان محمود يس عن عمر يناهز 79 عاما، ربنا يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال".



عمرو محمود ياسين ووالده

في حين كتبت الفنانة فيفى عبده : "انا لله وانا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله الاخ العزيز أبو أخلاق حلوة محمود ياسين في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب ويصبر أسرته يا رب"، أما الفنان محمد ثروت فكتب : "البقاء لله، .. وفاة الفنان العظيم محمود ياسين .. ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".

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وكان أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر الفنان عمرو محمود ياسين، صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها " توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

وولد محمود فؤاد محمود ياسين في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي. انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق.

وحقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).