شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم وجوائز في حياة محمود ياسين أهمها جائزة الدولة عن أفلامه الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيب الموت اليوم أحد أعمدة الفن العربي، ورحل عن عالمنا النجم الراحل محمود ياسين، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 79 عاما، والذي يعد من أهم نجوم مصر والعالم العربي في تاريخ السينما، وحصل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها لمساهمته بأدوار هامة، وكان من بينها مهرجان السينما العربية في أمريكا وكندا عام 1984، كما حصل على جائزة الدولة عن أفلامه الحربية عام 1975

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كما حصل علي جوائز التمثيل من مهرجانات طشقند عام 1980، ومهرجان عنابة بالجزائر عام 1988، وجائزة الإنتاج من مهرجان الإسماعيلية عام 1980، كما اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 1998 ورئيس شرف المهرجان في نفس العام إلى جانب توليه منصب رئيس جمعية كتاب وفناني وإعلاميي الجيزة

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وتم اختياره عام 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة لمكافحة الفقر والجوع لنشاطاته الإنسانية المتنوعة، كما حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتالين 2001، 2002.

قدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.