شكرا لقرائتكم خبر عن أنوشكا شقيقة يحيى الفخرانى فى "نجيب زاهى ذركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة أنوشكا دور شقيقة النجم يحيى الفخرانى خلال أحداث مسلسل "نجيب زاهى ذركش"، المقرر أن ينافس به النجم الكبير في موسم دراما رمضان المقبل، ويجسد يحيى الفخرانى دور محامى مخضرم خلال أحداث المسسل وهو "نجيب زاهى ذركش"، حيث انطلق تصوير العمل منذ أسبوعين في مدينة 6 أكتوبر بإحدى المولات الكبيرة.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وكان آخر أعمال يحيى الفخرانى مسلسل "بالحجم العائلى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل وشارك فى بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هاشم وآخرون.