شكرا لقرائتكم خبر عن قصة محمود ياسين وشهيرة.. حب من أول نظرة أمام الكاميرا وطلاق مرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - امتدت قصة حب النجم الراحل محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة لحوالى نصف قرن من الزمن، والتى بدأت من أول نظرة أمام الكاميرا أثناء تصويرهم لفيلم "صور ممنوعة" عام 1972؛ ونشأت بينهما فى كواليس هذا الفيلم قصة الحب التي امتدت لمدة ستة أشهر هى مدة تصوير الفيلم، وقبل نهاية تصوير الفيلم تمت خطبتهما بدعم من النجم الراحل أحمد زكي.







محمود ياسين وشهيرة

وذكرت شهيرة فى أحد لقائها الفنية أن أحمد زكى هو من تدخل فى بداية علاقتها بمحمود ياسين وسأله عن طبيعة علاقته بشهيرة، خوفا منه علي صديقته وابنة مدينته الزقازيق، وهو من شجع محمود ياسين على التقدم لخطبة شهيرة والزواج منها، وبعد أشهر قليلة من الخطوبة تم زفاف محمود ياسين على شهيرة؛ لتدوم علاقتهما معا لقرابة النصف قرن من الزمن.



محمود ياسين

لم يتعاون الزوجان إلا فى 4 أفلام هم: أنا وابنتى والحب عام 1974، وشقة في وسط البلد عام 1975 وضاع العمر يا ولدى عام 1978. وفيلم عصر الحب عام 1986. وثلاث مسلسلات هى: القرين وميراث الغضب واليقين.

استمر زواجهما وتكلل بأبنائهما رانيا فى مارس 1972وعمرو محمود ياسين فى مارس 1978، وفى عام 1992 قررت شهيرة الاعتزال وارتداء الحجاب، والتفرغ لرعاية أسرتها، وتظل علاقة زواجها بمحمود ياسين قائمة لما يقرب من نصف قرن.

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محمود ياسين

ولم يعكر صفو العلاقة بينهما سوى طلاق لمرة واحدة، ولكن عاد الزوجان سريعا لبعضهما والذى اعتبرته شهيرة نجاحا كبيرا لهذه العلاقة، على الرغم من تعطيلها عن حياتها الفنية.