شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى ينعى الفنان الكبير محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، الفنان الكبير محمود ياسين، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة، حيث جاء فى نص البيان: "فقدت مصر والأمة العربية الفنان الكبير محمود ياسين أحد أهم نجوم السينما المصرية خلال النصف الثانى من القرن العشرين بعد صراع مع المرض،

والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط ينعيان الفنان الكبير فهو علامة مهمة فى تاريخ السينما والمسرح والدراما التليفزيونية علي مدار أكثر من نصف قرن.

ظهر الفنان الكبير محمود ياسين فى مشاهد محدودة فى فيلم شىء من الخوف قبل أن يقوم ببطولة فيلم نحن لا نزرع الشوك مع الفنانة العظيمة شادية والمخرج الكبير حسين كمال ليبدأ مسيرته الحقيقية مع السينما المصرية التي كان نجمها الأول في السبعينيات والثمانينيات.

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وكان مهرجان الإسكندريةً السينمائى لدول البحر المتوسط قد اختفى بالفنان الكبير، حيث أهدى له دورته الحادية والثلاثين عام 2015 التى حملت اسم الفنان الكبير.

رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين بقدر ماقدم من عطاء واخلاص لفنه ووطنه وإنا لله وإنا إليه راجعون.