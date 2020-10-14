شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ونهال عنبر تنعيان محمود ياسين بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على نعي الفنان محمود ياسين بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين نشرت صورة للفنان الراحل وعلقت عليها بكتابة : " رحيل أسطورة من أساطير السينما العربية التي تذكرنا بالزمن الجميل وبالعصر الذهبي للفن، شكرا لعطائك ولإخلاصك لفنك ولجمهورك".

في حين كتبت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها على موقع انستجرام أيضاً : "و داعا الفنان القدير العظيم الاستاذ الغالي عشرة العمر الفنان المحترم محمود ياسين يا رب، ارحمه برحمتك الواسعه وتغفر له وتسكنه فسيح جناتك نسألكم الدعاء والفاتحه".



نهال عنبر

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كشفت الفنانة اللبنانية يارا عن حزنها الشديد بعد وفاة الفنان محمود ياسين، حيث علقت على الأمر من خلال حسابها الرسمي على موقع تويتر بكتابة : " وها إنَّ الكبار والعُظماء يرحلون ، وداعاً محمود ياسين عملاق من عمالقة الفنّ والزّمن الجميل اللي انا شخصيّاً بعشق فنّو وتمثيلو وأفلامو وحافظتهم كلهم والتي ستبقى خالده في ذاكرتنا...

الله يرحمو ويصبّر اهلو وعيلتو وكل محبّيه".

حالة كبيرة من الحزن انتابت الوسط الفني ومحبي الفنان محمود ياسين بعد الإعلان عن خبر وفاته مؤخراً، حيث حرص العديد من النجوم على نعيه ما أن علموا بهذا الخبر، مثلما حصل مع الفنانة سهير رمزى التي كتبت عبر حسابها على موقع انستجرام، "انا لله وإنا إليه راجعون .. توفى الفنان محمود يس عن عمر يناهز 79 عاما، ربنا يرحمه ويغفرله ويثبته عند السؤال".

في حين كتبت الفنانة فيفى عبده : "انا لله وانا اليه راجعون توفى إلى رحمة الله الاخ العزيز أبو أخلاق حلوة محمود ياسين في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا رب ويصبر أسرته يا رب"، أما الفنان محمد ثروت فكتب : "البقاء لله، .. وفاة الفنان العظيم محمود ياسين .. ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".

وكان أعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.