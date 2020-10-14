بالفيديو..جريمة مروعة تهز الأردن “اختطاف فتى وبتر يديه وفقأ عينيه”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 12:14 مساءً - شهدت مدينة الزرقاء الأردنية جريمة مروعة ، أثارت غضبا واسعا، إثر قيام 10 أشخاص باختطاف فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وبتر يديه وفقأ عينيه، ثم إلقائه في الشارع غارقا في دمائه.

وانتشر نبأ الجريمة على نطاق واسع بعد تداول مقطع فيديو للفتى على مواقع التواصل الاجتماعي وهو جالسا على قارعة الطريق، والدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من النزيف.

وعلى الفور تدخل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موجها بعلاج الفتى، قبل أن يتابع تفاصيل العملية الأمنية التي قادت للقبض على الجناة.

تفاصيل الجريمة

تفاصيل الجريمة ودوافعها، كشف عنها الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي، مشيرا إلى إنه “نقل لمستشفى الزرقاء الحكومي، الثلاثاء، فتى يبلغ من العمر 16 عاماً، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقأ لعينيه، وهو في حالة سيئة”، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه بالاستماع لأقوال المجني عليه أفاد بأن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه (والده بحسب تقارير إعلامية) قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة.

وتابع السرطاوي أنه بعد ورود البلاغ بدأت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص المعتدين وإلقاء القبض عليهم.

وحذر من تداول أو نشر أو إعادة نشر الفيديو الذي ظهر خلاله ضحية الاعتداء، مؤكدا أن نشر وتداول هذا الفيديو يوجب المساءلة القانونية لانتهاكه كافة القوانين والأعراف.

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بدوره نشر موقع ”التاج الإخباري“ تسجيلا صوتيا قال إنه للمجني عليه، يروي فيه تفاصيل الحادثة، وكشف فيه إنه تم اختطافه من قبل 10 أشخاص بعد أن كان في طريقه لشراء الخبز بعد أدائه صلاة الفجر.

وبين أن الجناة اقتادوه إلى منطقة مهجورة، حيث قاموا بفقئِ عينيه وقطع ساعديه.

وقال إن الله أعطاه قوة لتحمل ما حصل له.

الملك يتابع

وأفادت وسائل إعلام أردنية من بينها جريدتي “الغد” والدستور” أن عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني وجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للفتى الضحية، وأمر بإحاطة العناية الصحية اللازمة.

وتابع عاهل البلاد، بحسب المصدر ذاته، تفاصيل العملية الأمنية الدقيقة التي نفذتها مديرية الأمن العام (قيادة الشرطة الخاصة في منطقة شعبية مكتظة) وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة.

وأكد الملك ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.