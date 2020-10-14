لظروف خاصة بالأسرة لن تقام جنازة محمود ياسين اليوم.. تعرف على موعدها

رنا صلاح الدين - كشف عمرو، نجل النجم الراحل محمود ياسين، عن موعد جنازة والده، والذي أكد أنها ستكون غدًا الخميس، نظرًا لظروف خاصة بالأسرة.

وكتب عمرو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لاعتبارات و ظروف خاصه بالأسرة سيتم إجراء مراسم الدفن والجنازة غداء الخميس ١٥ أكتوبر عقب الصلاة الظهر".

عمرو محمود ياسين

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وأضاف:"سنعلن عن مكان صلاة الجنازه لاحقا ..جزاكم الله خيراً ولا أراكم مكروهاً في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعاً".

ورحل الفنان محمود ياسين، عن عالمنا منذ ساعات قليلة عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وأعلن نجله عمرو، خبر الوفاة، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".