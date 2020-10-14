أول تعليق لـ شهيرة بعد وفاة زوجها محمود ياسين: "رحل حبيب عمري خلاص"

رنا صلاح الدين - أعربت الفنانة شهيرة، عن حزنها الشديد بعد وفاة زوجها النجم محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

ونشرت شهيرة، صورة لزوجها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة:"رحل حبيب عمرى خلاص".

شهيرة

وأعلن خبر الوفاة نجله عمرو محمود ياسين، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.