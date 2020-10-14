نادية الجندي تنعي محمود ياسين: أنجح أفلامي كانت معاه

رنا صلاح الدين - نعت الفنانة المصرية نادية الجندي الفنان الراحل محمود ياسين، والذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عامًأ.

نادية الجندي نشرت صورة لمحمود ياسين، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "فقدت مصر والعالم العربي قيمه وقامة كبيرة بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاة الفنان القدير #محمود_ياسين".

وأضافت: "فنان لا يعوض ولن يتكرر أنجح افلامي كانت معاه.. وأحلي كواليس وعشره بنا فنان جميل لن يتكرر.. قدم كل الأدوار والشخصيات ببراعه علي الشاشة.. كان نموذج للفنان الراقي الخلوق المحترم الله يرحمه يارب ".

Advertisements

وتابعت: "خالص التعازي لأسرتة الكريمة زوجته الوفية المخلصة الصديقة العزيزة شهيرة وابنته رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض وابنه المؤلف عمرو محمود ياسين وزوجته آيات أباظة وكل أسرته وأحفاده ومحبيه.. ربنا يصبرهم جميعا علي فراقه والبقاء لله #نادية_الجندي".

يذكر أن الفنانة نادية الجندي قد قدمت مع الفنان الراحل محمود ياسين عدد من الأفلام السينمائية الهامة، ومنها: "وكالة البلح"، و"الباطنية"، و"عالم وعالمة".