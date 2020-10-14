أحمد مكي يعلن انضمامه بشكل رسمي لـ"الاختيار2": "توكلنا على الله"

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان أحمد مكي، انضمامه بشكل رسمي للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بجانب النجم كريم عبد العزيز، والمقرر المنافسة به في السباق الرمضاني المقبل.

وكان المخرج بيتر ميمي الذي يتولى مهمة إخراج العمل أعلن عن الجزء الثاني من المسلسل من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وفي أول تعليق للفنان أحمد مكي، على خبر مشاركته مع كريم في الاختيار، كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"توكلنا على الله".

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احمد مكي

الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار"، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على باقي فريق المقرر مشاركتهم في المسلسل.

وحظى الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة بمتابعة كبيرة من جانب الجمهور المصري بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حيث كان يناقش المسلسل قصة حياة البطل المصري الشهيد أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في أحداث كمين البرث.