بعد إخفائها خبر حملها في توأم.. جومانا مراد: "بخاف من الحسد"

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة السورية جومانا مراد، عن الأسباب التي دفعتها لإخفاء خبر حملها في "توأم".

وقالت جومانا في مقابلة مع برنامج "لايت شو"، والمذاع على فضائية الحياة: إنها شعرت بالتعب مرتين أثناء تصويرها مسلسل خيانة عهد، مضيفة:"مكنش حد عارف .. مكنتش عايزة حد يتعامل معايا اللي هو مينفعش تعملي ده وانا بحب شغلي اوي".

وتابعت حديثها قائلة:"بخاف من الحسد علشان كدة مقولتش في البداية"، مؤكدة انها تؤمن بأن "الله خير حافظا".

وكانت قد قالت جومانا أن ولادتها تمت قبل الشهر السابع بيومان، وهو ما تطلب وضع التوأم في الحضانة، لكنها أكدت أن صحتهما بخير، وكشفت عن أول صورة لتوأمها من خلال لقائها مع برنامج MBC trending، حيث حرصت على إظهار أيديهما فقط دون الكشف عن وجههما.

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جومانا مراد

مسلسل "خيانة عهد" تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من بطولة يسرا وكوكبة كبيرة من نجوم الفن من بينهم حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وسلوى عثمان وتيام مصطفى قمر.

وإنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.