عاجل| وفاة الفنان محمود ياسين عن عمر 79 عاما

رنا صلاح الدين - توفى النجم الكبير محمود ياسين، منذ قليل عن عمر ناهز الـ79 عامًأ.

وأعلن خبر الوفاة نجله عمرو محمود ياسين، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

عمرو محمود ياسين

وتمنى الكثير من محبي وعشاق النجم محمود ياسين، أن يكون الخبر غير صحيحًا، نظرًا لحبهم الشديد له. محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.