الصور الأولى لكريم عبدالعزيز وأحمد مكي من كواليس "الاختيار 2"

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان أحمد مكي مؤخرا، انضمامه بشكل رسمي للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، بجانب النجم كريم عبد العزيز، والمقرر المنافسة به في السباق الرمضاني المقبل.

ونشر مخرج العمل بيتر ميمي، صورتبن تجمعه بنجمي العمل من كواليس التحضيرات للعمل، وذلك على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

كريم عبدالعزيز

بيتر ميمي أرفق الصورتين بتعليق قال فيه: "الاختيار ٢إن شاء الله"، وقد حازت الصور على إعجاب الكثير من المتابعين، وعبروا عن تشوقهم الشديد للعمل.

احمد مكي

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وكان المخرج بيتر ميمي، الذي يتولى مهمة إخراج العمل، أعلن عن الجزء الثاني من المسلسل من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وفي أول تعليق للفنان أحمد مكي، على خبر مشاركته مع كريم في الاختيار، كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"توكلنا على الله".

احمد مكي

الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار"، من بطولة النجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على باقي فريق المقرر مشاركتهم في المسلسل.