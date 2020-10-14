تهنئة خاصة من منة شلبي لمنى زكي على تكريمها بمهرجان القاهرة

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية منة شلبي تهنئة خاصة للنجمة منى زكي، بعدما أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكريمها في دورته الـ 42، ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.

منة كتبت تهنئة لمنى، في تعليق على منشور التكريم بالصفحة الرسمية للمهرجان على موقع "انستجرام"، حيث قالت: "تكريم مستحق إلى الموهوبة المجتهدة الجميلة من الداخل والخارج منى زكي.. التي دائما ترفع المستوى على الجميع.. مبروك يا منمن بحبك".

كما كتبت الفنانة السورية كندة علوش تهنئة لمنى، بقولها: "تستحق الجائزة عن جدارة.. منى زكي".

منى زكي ومنة شلبي

وكان قد وقع اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على النجمة المصرية منى زكي لمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، في دورته الـ 42، التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال السينمائية المميزة.

رئيس المهرجان محمد حفظي قال عن تكريم منى زكي: "منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية. استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمال لمجرد التواجد".

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وأضاف: "فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت"، مشددا على أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.

منى زكي

ومن جانبها، علقت منى زكي على هذا التكريم، بقولها إن اختيارها لمنحها جائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن".

النجمة المصرية أضافت انها تشعر أيضا بالامتنان لكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنساها.

وتابعت: "سأظل فخورة بانتمائي للفن والسينما المصرية، وأتمنى أن أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في دعم هذه الصناعة المهمة ووصولها للمكانة اللائقة".

واختتمت كلامها، بقولها: "وأعد الجمهور بأننا سنظل نبذل قصارى جهدنا حتى تستمر ريادة الفن المصري، وتأثيره العظيم في الشعوب".