أنباء عن إصابة محمد سامي بفيروس كورونا.. وهذه نتيجة مسحة مي عمر

رنا صلاح الدين - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا "كوفيد19".

وبحسب برنامج "et بالعربي"، شعر محمد سامي ببعض الأعراض، وخضع لفحص كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية، أما بالنسبة لزوجته الفنانة مي عمر وباقي أسرته، أكدت أن نتائج تحاليلهم سلبية.

على جانب آخر يقوم محمد سامي بالتحضير لمسلسل "نسل الأغراب"، الذي يجمع النجم أحمد السقا، وأمير كرارة، في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من تأليفه وإخراجه.

وكان قد احتفل المخرج محمد سامي، الأيام الماضية بعيد زواجه العاشر من زوجته الفنانة مي عمر.

سامي نشر صورة لزوجته، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، حيث ظهرت مرتدية توب أسود كشف عن جزء من بطنها، وتنورة سوداء شفافة.