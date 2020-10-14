رانيا محمود ياسين تنعي والدها بصورة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - نعت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين والدها الفنان الكبير محمود ياسين، الذي توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عامًأ.

رانيا نشرت صورة من طفولتها جمعتها بوالدها الراحل، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك"، وعلقت قائلة: "بحبك اوي وداعا يا حبيبي.. ابي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رانيا محمود ياسين

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وكان قد أعلن نجله عمرو محمود ياسين، خبر الوفاة، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

عمرو محمود ياسين

ومحمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.