ليلى علوي ناعية محمود ياسين: وداعا فتى الشاشة الأول

رنا صلاح الدين - نعت الفنانة المصرية ليلى علوي الفنان الراحل محمود ياسين، والذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ79 عامًأ.

ليلى نشرت صورة للفنان الراحل، على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، وعلقت قائلة: "وداعا فتى الشاشة الأول وهرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي ".

وأضافت: "مع السلامة محمود ياسين صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة .. الى رحمة الله عزائي لأسرته وأحبابه الفنانة شهيرة وعمرو ورانيا محمود ياسين ومحبي فتى الشاشة جميعًا من المحيط الى الخليج".

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وكان قد أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، خبر وفاة والده الفنان محمود ياسين، حيث نشر صورة لوالده، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا:" توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

شهيرة

ومحمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941، له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.